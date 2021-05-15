غداً.. طقس صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهاراً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي وقد تكون ركامية شرقاً بعد الظهر، ومائلاً للحرارة نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً. حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية/ 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً. يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 17:06 والمد الثاني عند 02:55 والجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 20:25. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 12:59 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.