«النقل المتكامل» يعتمد تطبيق PayBy للدفع الإلكتروني في مركبات الأجرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن مركبات الأجرة العاملة في الإمارة ستوفر اعتباراً من يوم غد الأحد خدمة دفع إلكترونياً من خلال تطبيق PayBy، بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً. وتسهم الخدمة في تنويع خيارات الدفع المتوفرة، وتعزز مستوى السلامة في عمليات نقل الركاب عبر أسطول مركبات الأجرة، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات، وتحد من مخاطر انتقال العدوى في ظل الظروف الراهنة. وتتسم معاملة دفع أجرة المركبة عبر تطبيق PayBy بالسلاسة والسهولة. فعند الوصول إلى الوجهة المقصودة، يمكن للراكب أن يطلب من السائق خيار الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR على شاشة العداد، وتأكيد المعاملة عن طريق إدخال كلمة المرور الخاصة به أو خاصية التعرف على الوجه في هاتفه الذكي. وسوف يتلقى كلٌ من السائق والراكب إشعاراً عند إتمام المعاملة بنجاح. هذا، ويمكن لمستخدمي بطاقات الائتمان إضافة بطاقاتهم إلى حساب PayBy الخاص بهم وإجراء المعاملة عند دفع الأجرة، كما يمكن للذين ليس لديهم بطاقات ائتمانية الدفع عبر شحن محافظ الدفع الإلكترونية الخاصة بهم من خلال البطاقات المصرفية عبر الإنترنت أو نقداً في الأكشاك، والدفع عبر تطبيق PayBy. ومن أجل تشجيع الركاب على استخدام تطبيق PayBy لدفع أجرة مركبة الأجرة، سوف توزع PayBy أيضاً قسائم دفع محدودة الوقت للمستخدمين على تطبيق PayBy، والتي يمكن استخدامها لدفع التعرفة. علاوة على ذلك، ستوفر PayBy حوافز لسائقي مركبات الأجرة لدعم نجاح مبادرة الدفع الإلكتروني.