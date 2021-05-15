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إعادة احتساب رسوم «درب أبوظبي» غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)- أعلن مركز النقل المتكامل أنه سيتم إعادة احتساب رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» ابتداءٍ من يوم غد الأحد خلال ساعات الذروة.وأكد المركز أن احتساب الرسوم سيعود كما كان سابقاً قبل عطلة عيد الفطر التي تنتهي اليوم، والتي ستكون في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية، من يوم السبت إلى يوم الخميس. ويهدف «درب أبوظبي» إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات الذروة التي تشهد زيادة كبيرة في حركة السير والتنقل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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