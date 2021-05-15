الامارات | اعتماد تطبيق "PayBy" للدفع الإلكتروني بمركبات الأجرة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تطبيق "PayBy" للدفع الإلكتروني بمركبات الأجرة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي - التابع لدائرة البلديات والنقل - أن مركبات الأجرة العاملة في الإمارة ستوفر اعتباراً من يوم غد، خدمة دفع تعرفة المركبة إلكترونياً من خلال تطبيق PayBy، بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً، وذلك في خطوة تسهم في تنويع خيارات الدفع المتوفرة، وتعزز مستوى السلامة في عمليات نقل الركاب عبر أسطول مركبات الأجرة، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات وتحد من مخاطر انتقال العدوى في ظل الظروف الراهنة.

وتدعم هذه المبادرة عملية التحول الرقمي التي ينتهجها مركز النقل المتكامل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، لتلبية تطلعات وطموحات المتعاملين وتعزيز رضاهم من خلال استخدام محافظ الدفع الإلكترونية، فيما تواكب أيضاً خطة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحويل أبوظبي إلى مدينة ذكية بمختلف قطاعاتها وخدماتها.

وتتسم معاملة دفع أجرة المركبة عبر تطبيق PayBy بالسلاسة والسهولة، فعند الوصول إلى الوجهة المقصودة، يمكن للراكب أن يطلب من السائق خيار الدفع عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR على شاشة العداد؛ وتأكيد المعاملة عن طريق إدخال كلمة المرور الخاصة به أو خاصية التعرف على الوجه في هاتفه الذكي، وسوف يتلقى كلٌ من السائق والراكب إشعاراً عند إتمام المعاملة بنجاح.

ويمكن لمستخدمي بطاقات الائتمان إضافة بطاقاتهم إلى حساب PayBy الخاص بهم وإجراء المعاملة عند دفع الأجرة؛ كما يمكن للذين ليس لديهم بطاقات ائتمانية الدفع عبر شحن محافظ الدفع الإلكترونية الخاصة بهم من خلال البطاقات المصرفية عبر الإنترنت أو نقدًا في الأكشاك، والدفع عبر تطبيق PayBy.

ومن أجل تشجيع الركاب على استخدام تطبيق PayBy لدفع أجرة مركبة الأجرة، سوف توزع PayBy أيضًا قسائم دفع محدودة الوقت للمستخدمين على تطبيق PayBy، والتي يمكن استخدامها لدفع التعرفة، علاوة على ذلك، ستوفر PayBy حوافز لسائقي مركبات الأجرة لدعم نجاح مبادرة الدفع الالكتروني.

وتساعد شركة التكنولوجيا المالية الناشئة PayBy على تسريع مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي من خلال سلسلة من الشراكات البارزة التي تم توقيعها خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث أبرمت الشركة مؤخرًا شراكة مع منظومة الدفع الرقمية الخاصة بمنصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، بما يمكّن المتعاملين من دفع رسوم الخدمات الحكومية من خلال منصة سداد أبوظبي بطريقة ذكية وسهلة وآمنة حيثما كانوا وفي أي وقت، ومن دون الحاجة للّمس أو التواصل المباشر مع الموظفين.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة المثمرة تمّكن أفراد المجتمع من إنجاز المعاملات عبر شبكة الإنترنت باستخدام تطبيق PayBy، من دون الحاجة إلى بطاقات ائتمانية أو بطاقات خصم.

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