محمد بن زايد يطمئن على أحوال المواطن سالم الدهماني ووالده

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً بسالم الهنجري الدهماني ووالده، وذلك في إطار حرص القيادة على التواصل مع أبناء الوطن، والاطمئنان على أحوالهم.

وتبادل سموه، خلال الاتصال الهاتفي، التهاني مع الأسرة بمناسبة عيد الفطر المبارك، واطمأن سموه على أحوالهم وشؤونهم. وأعرب سموه عن خالص شكره وتقديره لما ظل يقدمه أبناء الوطن الأوفياء لمسيرة الوطن المباركة، مؤكداً سموه أنهم محل تقدير واعتزاز.

وأعربت الأسرة عن تقديرها لسموه على حرصه واهتمامه البالغ بتفقد أحوالهم والاطمئنان عليهم، مستذكرة بكل الوفاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما قدمه من فضائل وجليل الأعمال للوطن وأبنائه.

سالم الدهماني ووالده خلال المكالمة الهاتفية (الاتحاد)

وتضرعوا بالدعاء إلى الله أن يحفظ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الرشيدة لخدمة مسيرة الوطن.