تحت رعاية حمدان بن زايد.. انطلاق بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد على شاطئ المرفأ

ابوظبي - سيف اليزيد - المرفأ (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت أمس الجمعة، بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وتستمر لغاية 16 مايو الجاري، على شاطئ مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: «إن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء تعكس جهود القيادة الرشيدة، في الاهتمام بالموروث الثقافي والحفاظ على الهوية الوطنية، ودعم المسابقات البحرية التقليدية التي تعد جزءاً من التراث الإماراتي الأصيل».

وتوجه نائب رئيس اللجنة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لرعايته الكريمة للبطولة، ومتابعته المستمرة لكافة الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تنمية منطقة الظفرة وتسليط الضوء على معالمها السياحية والتاريخية العريقة.

كما قدم الشكر إلى كافة الرعاة والداعمين للبطولة وفي مقدمتهم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والشريك الاستراتيجي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والراعي «دلما مارين»، والدعم المقدم من «دائرة البلديات والنقل - بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، قناة بينونة»، مؤكداً على المسؤولية المجتمعية والدور الكبير الذي تقوم به هذه الجهات من أجل تحقيق التنمية الشاملة إلى جانب مساهمته في استمرارية مشاريع صون التراث.

بدوره، أكد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، أن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد للرجال والنساء مع انطلاقتها سجلت 509 مشاركين في فئتي الرجال والنساء، من مختلف إمارات الدولة ومن جنسيات مختلفة، وقد بلغت المشاركة النسوية نحو 20 مُشاركة.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة خصصت 20 جائزة قيمة للفئتين «الرجال والنساء» بقيمة إجمالية بلغت 1.24 مليون درهم إماراتي، حيث خصصت 10 جوائز لفئة الرجال بقيمة 620 ألف درهم، و10 جوائز لفئة النساء بقيمة 620 ألف درهم، وقد توزعت الجوائز على الفئات كما يلي «200 ألف درهم للمركز الأول، 100 ألف للثاني، 75 ألفاً للثالث، 50 ألفاً للرابع، 45 ألفاً للخامس، 40 ألفاً للسادس، 35 ألفاً للسابع، 30 ألفاً للثامن، 25 ألفاً للتاسع، 20 ألفاً للمركز العاشر».

وأضاف أن التسجيل بالبطولة متاح حتى اليوم الأخير الموافق 16 مايو الجاري، وذلك عبر الموقع الإلكتروني «kingfish.aldhafrafestival.com»، حيث يتم بعد ذلك طباعة ملصق المشاركة المعتمد والحصول عليه من موقع البطولة بمدينة المرفأ يومياً من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساءً.

ونوه المزروعي بأهمية أخذ المعلومات من منصات اللجنة الرسمية «تراثنا» على مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعتها بشكل مستمر لمعرفة تحديثات البطولة وتقديم الملاحظات والاستفسارات، وأيضاً معرفة نتائج البطولة ومشاهدة أعلى الأوزان الواردة إلى موقع استلام الصيد على شاطئ مدينة المرفأ.