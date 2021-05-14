صور.. محمد بن زايد يزور حاكم الشارقة ويتبادلان التهاني بعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير واليمن والبركات على الجميع.

جاء ذلك، خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأعرب سموه عن خالص تمنياته لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بدوام الصحة والسعادة والعمر المديد.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى بقصر البديع في الشارقة، الأحاديث الأخوية حول مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة، مستذكرين دور القادة المؤسسين في بناء صروح هذا الوطن ورفعته.

وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لوطننا وشعبنا مزيداً من الرخاء والتقدم والازدهار في ظل قيادة قائد مسيرته المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، داعيين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالسلام والاستقرار، وأن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعبدالرحمن بن علي الجروان.