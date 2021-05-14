الامارات | "بلدية دبي" تغلق 9 صالونات ومقهى ومؤسسة غذائية خلال يومين

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق 9 صالونات ومقهى ومؤسسة غذائية خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي أنها أغلقت 11 مؤسسة خلال اليومين الماضيين، وحذرت 44 أخرى، بسبب مخالفة التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، خلال ألفين و 544 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية. فيما تراوحت نسبة الالتزام بالإجراءات بين 87% و 98% .

وحسب البلدية، تم إغلاق 9 صالونات، في مناطق بورسعيد، البرشاء الثانية، السطوة، الطوار، الخيران، الجافلية، أم سقيم الأولى، بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم، كما تم إغلاق مؤسسة غذائية واحدة في رأس الخور الصناعية لعدم الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وتم إغلاق مقهى شيشة واحدة في منطقة الممزر بسبب الاكتظاظ.

وشددت البلدية على ضرورة التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى «كورونا»، مشيرة إلى أنها تنفذ يومياً أكثر من 2000 زيارة تفتيشية على المؤسسات التي تندرج تحت مهامها الرقابية، لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية.

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي، ومكافحة الآفات.

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