الامارات | عروض وفعاليات متنوعة في مراكز التسوق بدبي خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض وفعاليات متنوعة في مراكز التسوق بدبي خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم دبي لسكانها وزوارها فرصة مثالية لاستكشاف الفعاليات المشوقة والعروض والأنشطة المتنوعة في عدد من أشهر مراكز التسوق والوجهات في المدينة خلال عيد الفطر السعيد.

وترحب مراكز التسوق في دبي بجميع الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بتجارب التسوق وتناول الطعام ومشاهدة الفعاليات الترفيهية بصحبة العائلة والأصدقاء خلال عطلة العيد.

وتلتزم المتاجر والوجهات المشاركة في احتفالات العيد في دبي بكافة إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" على أبرز العروض التي تقدمها مراكز التسوق والوجهات الفريدة بدبي خلال عيد الفطر بما فيها الخصومات والجوائز وعروض المطاعم وغيرها من الفعاليات التسويقية والترفيهية.

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