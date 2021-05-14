محمد بن راشد: نسعى لربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بانضمام البرازيل لمبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي، لبناء شبكة لوجستية لنقل بضائع ومنتجات العالم لكل العالم. وقال سموه: «نسعى لربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، ولدينا اليوم شركاء من إندونيسيا والهند شرقاً إلى البرازيل وكولومبيا غرباً».

ودوّن سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «نرحب بانضمام البرازيل - أحد أهم اقتصاديات العالم - لمبادرة الجواز اللوجستي التي تقودها دبي لبناء شبكة لوجستية لنقل بضائع ومنتجات العالم لكل العالم، نسعى لربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، ولدينا اليوم شركاء من إندونيسيا والهند شرقاً إلى البرازيل وكولومبيا غرباً».