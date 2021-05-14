حكام عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة يؤدون صلاة العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة قصر الزاهر.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع المصلين.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي هنأ في خطبته المسلمين بعيد الفطر المبارك وقال: «نحمد الله تعالى فيه على ما يسره من إكمال طاعته وإتمام عبادته، ونشكره سبحانه أن أمرنا بالصيام ودعانا إلى القيام فقمنا». وأوصى فضيلته المسلمين بتقوى الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى بحمده والثناء عليه وشكره.. فقد شرع لنا العيد موسماً للخيرات والطاعات وتوطيد العلاقات والتقرب إلى الله تعالى وضرورة تمسك المسلمين بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام.. كما أوصاهم بحسن المعاملة.

.. وسموه وعمار النعيمي والشيوخ وجموع المصلين خلال أداء الصلاة

ودعا في خطبة العيد المولى عز وجل أن يديم السعادة على قادتنا ووطننا وبيوتنا وأهلينا وأرحامنا، وأن يبارك لنا في وطننا ويجعل الإمارات بلاد علم وحضارة وموطن بناء وازدهار، وأن يرحم شهداء الوطن، وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعاً، ويوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خدمة الإسلام وخير البلاد والعباد، وأن يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من كل سوء، وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء. كما ترحم فضيلته على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته. وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين.

كما أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس بأم القيوين، وإلى جانبه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

حاكم أم القيوين وراشد بن سعود والشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين خلال أداء صلاة عيد الفطر

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية بأم القيوين والشيخ، صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، وعدد من الشيوخ، وسعادة ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وكبار المسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية بأم القيوين.

وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد الذي دعا في خطبته إلى تجديد أواصر الحب بين الأصدقاء والتراحم بين الأقرباء والتعاون بين الناس جميعا .. ففي العيد تتقارب القلوب على المودة وتجتمع على الألفة. وقال: «في يوم عيدنا نفرح بفضل الله علينا ورحمته بنا ونحافظ على النعم التي أكرمنا عز وجل بها، فنستمر في الالتزام بإجراءات السلامة فيما بيننا ونتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع أرحامنا لنحافظ على صحتنا، ونقيم شعائرنا ونصل إلى التعافي التام ضارعين إلى الله تعالى بالدعاء، ملحين عليه بالرجاء فهو القائل سبحانه « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ». كما دعا الخطيب .. العلي القدير أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه وأن يوفق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لما فيه خدمة شعبهم وإسعاده وخدمة الإسلام والمسلمين.

وترحم فضيلته على روح المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم، واسكنهم فسيح جناته .. كما دعا بأن يرحم العلي القدير شهداء الوطن الأبرار. وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهده التهاني والتبريكات مع الشيوخ والمسؤولين والمواطنين بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة.

‎سعود القاسمي ومحمد بن سعود والشيوخ وكبار المسؤولين خلال أدائهم صلاة عيد الفطر بمصلى العيد في خزام

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد وكبار المسؤولين والشخصيات وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

وهنأ الإمام في خطبته المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران وقال: «إن يوم العيد هو يوم فرح وسرور وصلة للأرحام لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس، مشددا على أن ما يواجه العالم من ظروف صحية يحتم على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المختصة في الدولة».

وتناول في خطبته الدروس والعظات والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف، ويجب أن يتمسك بها كل مسلم حتى يعم الخير وتسود المحبة، شاكرا الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى ولا تعد.

وتوجه في ختام الخطبة بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بموفور الصحة والعافية، وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وترحم على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين، طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.