الامارات | مسؤولي إقامة دبي يهنئون الموظفين في صباح أول أيام العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولي إقامة دبي يهنئون الموظفين في صباح أول أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - المحرر: نجلاء عتيق

قام مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري بزيارة لمطارات دبي في صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لتهنئة موظفي إقامة دبي المتواجدين على رأسهم عملهم بمناسبة عيد الفطر، والاطمئنان على سير العمل وسلاسة الإجراءات التي تضمن السعادة للمسافرين برفقة نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدي المدير العام، وعدد من الضباط والمسؤولين في إقامة دبي.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري أن إقامة دبي حريصة على تنفيذ كافة توجيهات الحكومة الرشيدة للدولة، ومواصلة تقديم خدماتها بنفس الكفاءة والجودة وتعزيز جودة الحياة الشاملة في المجتمع وذلك بما يصب في مصلحة كل مواطن ومقيم وزائر على دولة الإمارات.

وأعرب اللواء المري عن تقديره بالجهود الاستثنائية من قبل مأموري جوازات مطارات دبي في تسهيل إجراءات المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي، وتوفير أقصى مستويات الأمن والأمان لحماية منافذ الدولة وتحقيق السعادة لزوارها، وذلك فق إجراءات احترازية تضمن سلامتهم وسلامة المسافرين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في مطارات دبي. مؤكداً ضرورة الاستمرار بهذا المستوى المتفاني وبضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من الدولة وتسهيل إجراءات المسافرين القادمين عبر مطارات دبي.

وقال اللواء المري بأن دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام وإمارة دبي بوجه الخصوص أظهرت نموذجاً رائداً في التصدي للجائحة واستعادة حركة السياحة بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بدء الجائحة والتي بدأت بفضل من الله أن تتلاشى تدريجياً وبفضل المتابعة المستمرة من قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، بالإضافة إلى الجهود الوطنية التي تعاضدت وعملت بروح الفريق الواحد للحد من تفشي هذه الجائحة بصورة أكبر وتحويلها لفرصة لبناء منظومة جديدة مستعدة استعداد تام لأي متغيرات قد تحدث في الحاضر أو في المستقبل.

وعبر موظفي إقامة دبي عن فرحتهم بهذه الزيارة التي تركت أثراً طيباً في نفوسهم، مؤكدين بأن هذه الزيارات المتواصلة من قب القيادة العليا للوقوف شخصياً على سير العمل وتهنئتهم في مختلف المناسبات الرسمية ساهمت في تحفيز الموظفين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب، فضلاً عن أداء واجباتهم نحو خدمة المتعاملين على أكمل وجه.

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