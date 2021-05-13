الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً على المناطق الشرقية، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا.

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