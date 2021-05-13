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الامارات | "صحة دبي": 9 نصائح لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي خلال العيد

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وجيه السباعي - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة بدبي 9 نصائح لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي خلال عيد الفطر المبارك، خصوصاً بعد التعود على نمط غذائي محدد طية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الهيئة أنه على الجميع العودة التدريجية إلى النظام الغذائي السابق لشهر رمضان المبارك، وعدم الإفراط في تناول الحلويات، مع ضرورة الحرص على تناول الطعام بكميات قليلة .

وتابعت" من الضرورة أن تحديد فارق زمني بين الوجبات الرئيسية من 4 إلى 5 ساعات، مع الحرص على مضغ الطعام ببطء لضمان الهضم الجيد، وتناول الدجاج او السمك حيث تستغرق عملية هضمهم وقتاً أقل عن اللحوم، وتجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية، مع الحرص على تناول بين 8 إلى 10 أكواب من المياه يومياً، وممارسة أو المشي لتسهيل عملية هضم الطعام".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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