الامارات | "صحة دبي" تشارك الأطباء المناوبين عيدهم بالورود

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي" تشارك الأطباء المناوبين عيدهم بالورود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجئت هيئة الصحة بدبي، الأطباء المناوبين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز تقييم كوفيد-19، صباح العيد بالورود، وقالت المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة الدكتورة منال تريم، أن هذه الخطوة تأتي تقديراً لدورهم العظيم في خدمة المجتمع، خصوصاً في ظل جائحة كوفيد-19.

وأوضحت الدكتورة تريم أن الهيئة حرصت على مشاركة الكادر الطبي من أطباء وممرضين، وعاملين في المراكز الصحية فرحتهم بالعيد، خصوصاً أنهم يقضونه بعيداً أسرهم وذويهم، لذا فإن إدخال فرحة وبهجة العيد إلى قلوبهم يعد أمراً واجباً.

وثمنت الدور الكبير الذي يقدمه الكادر الطبي في المراكز والمستشفيات، في خدمة المرضى، على مدار الساعة، دون توقف، ومساهمتهم العظيمة في تحقيق الاستقرار الصحي للمجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news