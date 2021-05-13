الامارات | طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ خليفة بن زايد في العين

شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن محمد يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الشيخ خليفة بن زايد في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة العين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ زايد بن هزاع آل نهيان وعدد من المسؤولين.

واستمع سموه إلى خطبة العيد التي أكد خلالها إمام وخطيب الصلاة على الالتزام بالقيم النبيلة التي يتحلى بها مجتمعنا من روح التسامح والاخوة الإنسانية والالتزام بالاجراءات الاحترازية في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي مازال يمر بها العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ودعا الخطيب المولى، عز وجل، أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها، وأن يديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها لما فيه خير وصلاح المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news