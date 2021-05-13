الامارات | حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صباح اليوم صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة قصر الزاهر.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموهما .. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع المصلين .

وأم المصلين فضيلة الشيخ حسين معين الحوسني الذي هنأ في خطبته المسلمين بعيد الفطر المبارك وقال : " نحمد الله تعالى فيه على ما يسره من إكمال طاعته وإتمام عبادته ونشكره سبحانه أن أمرنا بالصيام ودعانا إلى القيام فقمنا".

وأوصى فضيلته المسلمين بتقوى الله عز وجل والتقرب إلى الله تعالى بحمده والثناء عليه وشكره .. فقد شرع لنا العيد موسما للخيرات والطاعات وتوطيد العلاقات والتقرب إلى الله تعالى وضرورة تمسك المسلمين بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .. كما أوصاهم بحسن المعاملة.

ودعا في خطبة العيد المولى عز وجل أن يديم السعادة على قادتنا ووطننا وبيوتنا وأهلينا وأرحامنا وأن يبارك لنا في وطننا ويجعل الإمارات بلاد علم وحضارة وموطن بناء وازدهار وأن يرحم شهداء الوطن وأن يجزي خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا ويوفق قيادتنا الرشيدة إلى ما فيه خدمة الإسلام وخير البلاد والعباد وأن يحفظ الله دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات من كل سوء وأن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء.

كما ترحم فضيلته على المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيوخ المؤسسين طيب الله ثراهم وأسكنهم فسيح جناته.

وعقب صلاة العيد تبادل صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين .

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