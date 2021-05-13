حاكم رأس الخيمة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بهذه المناسبة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة بالمناسبة نفسها إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود وملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.