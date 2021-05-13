سلطان بن خليفة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

هنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة عيد الفطر السعيد.. راجياً المولى عزّوجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه بموفور الصحة والعافية. كما هنأ سموه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، داعياً المولى، عز وجل، أن يعيده عليهم وعلى شعب الإمارات باليُمن والخير والبركات، وعلى دولتنا بمزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.