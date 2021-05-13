زيارة نزلاء «المؤسسات العقابية» عن بُعد في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء عن بُعد في مراكز الشرطة في الإمارة عبر تطبيق نافذتي خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت المديرية أن الزيارات في جميع مراكز الشرطة بأبوظبي والعين والظفرة تبدأ في الأول من شوال ولمدة 3 أيام من الساعة الثالثة عصراً وحتى الخامسة مساءً لجميع القضايا شريطة إحضار ما يثبت فحص كوفيد- 19 بمدة لا تتجاوز 48 ساعة وأن يكون لدى الزائر رسالة نصية من شرطة أبوظبي بالموافقة والموعد المحدد.

ودعت الزائرين إلى حجز مواعيد الزيارات من خلال موقع شرطة أبوظبي الإلكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد وسيتم إشعار الزائرين بالموعد عبر رسالة نصية قصيرة وتحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد.