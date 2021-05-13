الامارات | شرطة عجمان تدعو إلى تبادل التهاني دون ملامسة جسدية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تدعو إلى تبادل التهاني دون ملامسة جسدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، السكان إلى دعم الجهود الوطنية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وتجنب التجمع وتبادل الزيارات، وتقديم التهاني بطرق آمنة بعيداً عن الملامسة الجسدية والمصافحة، مشدداً على أهمية ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأفاد بأن الإدارة انتهت من وضع خطتها لتأمين الحركة المرورية خلال العيد والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرق الرئيسة ومختلف مناطق الإمارة، منعاً لتشكل الازدحام، ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد نشر 45 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحدّ من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية، مشيراً إلى أن الخطة تهدف للحدّ من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، وتجنب وقوع الحوادث والمخالفات المرورية.

وشدّد على ضرورة التزام سائقي المركبات، خصوصاً الشباب، بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقانون المروري على الطرق.

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