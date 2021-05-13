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الامارات | شرطة عجمان تدعو إلى تبادل التهاني دون ملامسة جسدية

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عجمان ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، السكان إلى دعم الجهود الوطنية للحدّ من انتشار فيروس ، وتجنب التجمع وتبادل الزيارات، وتقديم التهاني بطرق آمنة بعيداً عن الملامسة الجسدية والمصافحة، مشدداً على أهمية ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأفاد بأن الإدارة انتهت من وضع خطتها لتأمين الحركة المرورية خلال العيد والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية ودوريات أمان ورقباء السير على الطرق الرئيسة ومختلف مناطق الإمارة، منعاً لتشكل الازدحام، ومتابعة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد نشر 45 دورية مرورية ودورية أمان في مختلف المناطق على مدار الساعة، لضبط الحركة المرورية والحدّ من التجمعات والاكتظاظ في الأسواق والمراكز التجارية، مشيراً إلى أن الخطة تهدف للحدّ من الاختناقات المرورية خلال النهار، وتسهيل حركة السير والمرور، وتجنب وقوع الحوادث والمخالفات المرورية.

وشدّد على ضرورة التزام سائقي المركبات، خصوصاً الشباب، بالسرعات المحددة، وترك مسافة كافية بين المركبات، والالتزام بالقانون المروري على الطرق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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