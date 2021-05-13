الامارات | إغلاق 6 صالونات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 صالونات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بلدية دبي بأنها أغلقت ستة صالونات، أمس، بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). كما خالفت أربع مؤسسات، وأنذرت سبع مؤسسات أخرى، للأسباب ذاتها.

وأوضحت أن مفتشيها أجروا 2346 زيارة تفتيشية ميدانية، في حين بلغت نسبة الالتزام العام 99%. وحسب البلدية، فقد صدرت قرارات إغلاق الصالونات الستة الموجودة في مناطق برج خليفة والبرشاء والرقة وأم الشيف ومردف والمحيصنة الرابعة، بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وشددت البلدية على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية التي فرضتها للحدّ من انتشار عدوى «كورونا».

وذكرت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين.

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