الامارات | قصيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وارثْ وحارثْ»

شكرا لقرائتكم خبر عن قصيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وارثْ وحارثْ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2021

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" قصيدة جديدة بعنوان..

«وارثْ وحارثْ»

للإطلاع على القصيدة بشكل واضح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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