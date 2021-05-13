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الامارات | توظيف.. وظائف لـ «الإناث»

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إعداد: أشرف جمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. وظائف لـ «الإناث» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز المعلومات في إمارة الشارقة عن توافر شواغر وظيفية بمسمى «مسؤول/‏‏‏‏‏‏ مساعد في قسم الموارد البشرية والشؤون الإدارية» لدى أحد مراكز «تسهيل» المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارة. ووفقاً للمركز، تضمنت الاشتراطات أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من فئة الإناث فقط، سواءً من المواطنات أو أبناء المواطنات أو من إحدى جنسيتي جزر القمر واليمن، على أن تمتلك الراغبة في الوظيفة خبرة في مجال الموارد البشرية أو الثقافة المؤسسية وشؤون الموظفين.

وفيما يتعلق بالمؤهلات العلمية المطلوبة، أوضح المركز أنه يفضل الإناث ممن يحملن شهادة دبلوم في الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال لضمان الكفاءة، على أن يكون الدوام ستة أيام أسبوعياً، داعياً الراغبات في التقدم للوظيفة إلى إرسال السير الذاتية إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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