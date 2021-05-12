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الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان الإمارات والعالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر

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الإمارات اليوم ■ أبوظبي دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإمارات والعالمين العربي والإسلامي بحلول عيد الفطر السعيد، متمنياً أن يحمل العيد الخير والبركة والرحمة على الجميع.

وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «كل عام والإمارات بخير.. كل عام والمسلمين جميعاً بخير وصحة وسلام.. ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال».

كما هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «أهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.. داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام ومحبة لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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