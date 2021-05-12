الامارات | تتويه بشأن صلاة العيد في جامع الشيخ زايد وجامع الشيخ خليفة

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويه بشأن صلاة العيد في جامع الشيخ زايد وجامع الشيخ خليفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مركز جامع الشيخ زايد الكبير أن صلاة عيد الفطر المبارك، ستقام غداً الخميس الموافق 1 شوال 1442 هـ/ 13 مايو 2021م، في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي وجامع الشيخ خليفة الكبير بالعين الساعة الثامنة صباحاً ..وحرصاً على السلامة العامة، يرجى الالتزام بالإجراءات الوقائية المعتمدة.

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