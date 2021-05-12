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الامارات | حالة الطقس أول أيام عيد الفطر السعيد في الدولة

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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس أول أيام عيد الفطر السعيد في الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد، أول أيام غيد الفطر السعيد في الدولة، صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً.

وأوضخ المركز - في بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. و يكون الموج الخليج العربي خفيفا

وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 01:47 و الجزر الأول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 19:26..و في بحر عمان يكون الموج خفيفا

و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:17 والمد الثاني عند الساعة 22:00 و الجزر الأول عند الساعة 16:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:46.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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