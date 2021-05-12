الامارات | الإجراءات الوقائية لعيد الفطر المبارك في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الوقائية لعيد الفطر المبارك في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، الإجراءات الوقائية لعيد الفطر 2021، حرصاً على الصحة العامة، وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

وأوصت اللجنة كبار المواطنين والمقيمين فوق سن الـ 60 والأطفال أقل من 12 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة بتجنب الذهاب لصلاة العيد حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وإخراج زكاة الفطر عبر التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية للهيئات الخيرية الرسمية المعتمدة في دولة الإمارات.

كما دعت اللجنة المصلين إلى الالتزام بالوضوء في المنزل وإحضار سجادة الصلاة الخاصة ولبس الكمام في جميع الأوقات والالتزام بالتباعد الجسدي.

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