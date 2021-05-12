الامارات | "صحة دبي": 8 إجراءات للوقاية من "كورونا" بمراكز التسوق

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة دبي": 8 إجراءات للوقاية من "كورونا" بمراكز التسوق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة بدبي 8 إجراءات وقائية يجب الالتزام بها، عند زيارة مراكز التسوق خلال جائحة كوفيد-19، للحد من انتشار المرض، وحماية أفراد المجتمع من مخاطره، خصوصاً مع تزايد المقبلين على زيارتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات تتمثل في "ضرورة البقاء في المنزل في حال كان الشخص يعاني من الحمى أو أي أعراض تنفسية، ارتداء الكمامة بشكل صحيح، استخدام وسائل الدفع الذكية عند عملية الشراء".

وتابعت "صحة دبي" يجب الحفاظ على التباعد الجسدي أثناء زيارة المتاجر في مراكز التسوق، وتعقيم الأيدي بعد لمس الأسطح، وغسل اليدين بانتظام".

وأكدت الهيئة على ضرورة تعقيم المتسوقين لمشترياتهم عند العودة إلى المنزل، وتجنب الأماكن المزدحمة، لتحقيق أكبر قدر من الأمان، وقضاء عملية تسوق بعيده عن مخاطر العدوى.

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