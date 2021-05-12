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الامارات | شاهد: هلال شوال من أبوظبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر شوال (عيد الفطر) كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وسجل وقت التصوير الأربعاء 12 مايو 2021 الساعة 12:30 بتوقيت الإمارات، كما أن عملية الرصد تمت بشكل آلي بالربط عبر الإنترنت مع المرصد الفلكي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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