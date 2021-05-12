عجمان.. 6 حافلات جديدة للتباعد

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أعلنت هيئة النقل في عجمان زيادة حافلات الأسطول بـ6 حافلات، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الجسدي بين الجمهور عن طريق تقليل الطاقة الاستيعابية للحافلات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة، وزيادة ساعات العمل لمواكبة الطلب المتزايد لخدمات النقل العام، وذلك خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وأكد عمر لوتاه المدير العام لهيئة النقل، حرص «الهيئة» على تكثيف وزيادة الخطوط بشكل دائم سواء الداخلية أو الخارجية.. كما أكد جاهزية هيئة النقل على مدار أيام عطلة عيد الفطر المبارك لنقل الركاب ما بين إمارات الدولة وبين الخطوط الداخلية، ووضع خطة لتقليل وقت انتظار الركاب للحافلات.