الامارات | تطعيم 1943 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في المنطقة الشرقية

شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 1943 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في المنطقة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدير قطاع الأفرع في دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، مريم الشامسي، عن تطعيم 1943 من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وذويهم بالجرعتين الأولى والثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدن المنطقة الشرقية، المتمثلة في خورفكان وكلباء ودبا الحصن.

وأكدت أن الحملة تأتي دعماً لجهود الدولة الرامية للحد من انتشار الفيروس، وتستهدف كبار المواطنين وذويهم والمقيمين معهم، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتوفير طاقم طبي مؤهل من المتخصصين، ينتقل إلى المنازل للتلقيح، مع اتخاذ التدابير الاحترازية كافة.

وأفادت بأنه تم تطعيم 907 من الفئة المستهدفة بمدينة كلباء، و663 في مدينة خورفكان، و373 في مدينة دبا الحصن، مؤكدة أن الطلبات لاتزال مستمرة منذ بداية الحملة المجتمعية التي أطلقتها الدائرة في شهر يناير الماضي، التي تهدف للوصول إلى أكثر الفئات حاجة للقاح، إذ يُجري 18 فريقاً من مركز خدمات كبار المواطنين بمدينة الشارقة وخورفكان ودبا الحصن وكلباء والحمرية والذيد والمدام والبطائح ومليحة، زيارات منزلية لهذه الفئة، بعد تدريبهم، بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية في الشارقة، على الإجراءات الطبية المعتمدة لتقديم التطعيم.

وأشارت الشامسي إلى أن الطلبات تقدم للدائرة عبر الاتصال بالرقم المجاني 800700، وتتضمن الحملة زيارة المنازل، وفحص الحالة، وقياس مؤشراتها الحيوية قبل إعطاء اللقاح، ثم تواصل أطقم العمل متابعة الحالة على مدار الساعة للاطمئنان على سلامتها كلياً.

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