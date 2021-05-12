الامارات | الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس أول أيام عيد الفطر في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية في الدولة، أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان، وأن غداً الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال وزير العدل رئيس اللجنة سلطان بن سعيد البادي الظاهري، في بيان أمس، إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1442 هجرية، وعليه فإن اليوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 هو المتمم لشهر رمضان، وأن غداً الخميس الموافق 13 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1442 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورفع أعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود؛ سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية، ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية. كما هنأ شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر السعيد.

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