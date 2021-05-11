الامارات | حمدان بن زايد يدشن مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يدشن مشروع المغيرة السكني في مدينة المرفأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ دشن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشروع «المغيرة» السكني في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة.

ويمتد مشروع المغيرة السكني الذي يضم 410 فيلات سكنية للمواطنين بكلفة تبلغ ملياراً و264 مليون درهم على مساحة 206 هكتارات، وتقوم بإنجازه هيئة أبوظبي للإسكان بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وفق معايير «الحي الإماراتي» الهادفة إلى إقامة مجتمعات إسكانية متكاملة بطابع عمراني يعكس الهوية والتراث الإماراتيين.

واستمع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، خلال التدشين، إلى شرح حول مواصفات البناء المعتمدة في المشروع ومزايا التصاميم الخارجية والداخلية، واطلع على مكونات وتفاصيل نموذج إحدى الفلل في المشروع.

وأكد سموه حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم وتلبية متطلبات المواطنين في ما يخص المساكن والأراضي، والارتقاء بالأحياء السكنية التي يتم إنشاؤها وتنفيذها من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، حتى تحقق التواصل المطلوب بين أفراد المجتمع وبمستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

وقال سموه إن مشروع المغيرة السكني يهدف إلى توفير حي إماراتي متكامل يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية بحسب أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بجهود هيئة أبوظبي للإسكان وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وشركائهما من الجهات المختصة بالإمارة في إنجاز المشروع، وفي ترجمة التوجهات والقرارات السامية للقيادة الحكيمة من خلال تقديم الخدمات الإسكانية التي تسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد المواطن في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان فلاح محمد الأحبابي: «يأتي إنجاز مشروع المغيرة السكني ليُعبر عن حرص واهتمام القيادة بتوفير الحياة الكريمة والاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، كما أنه يمثل ترجمة حقيقية للتوجهات والقرارات السامية للقيادة الرشيدة في تقديم الخدمات الإسكانية التي تسهم في توفير الاستقرار الاجتماعي وإسعاد ورفاهية المواطن في إمارة أبوظبي».

وأشار إلى أن توفير المسكن الملائم للمواطنين يعد من أولويات اهتمامات قيادتنا الرشيدة، وتماشياً مع هذه الأولوية تسعى الهيئة بجهود دؤوبة إلى تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، وبناء مجتمع متماسك ينعم بمقوّمات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج.

وأكد أن الهيئة تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف خطة أبوظبي في مجال التنمية الاجتماعية من خلال الحرص على توفير المسكن الملائم للمواطنين في التصميم والبناء، وحسب متطلبات نظام برنامج استدامة، ومن هذا المنطلق يوفر مشروع المغيرة السكني بيئة سكنية مثالية للمواطنين تلبي احتياجاتهم كافة، وتجمع بين التصاميم العصرية والتصاميم المستوحاة من البيئة الإماراتية الأصيلة.

من جهته، قال مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بشير خلفان المحيربي: «يعتبر مشروع المغيرة السكني من المشاريع المهمة التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وفقاً لأعلى وأرقى المعايير العالمية، وبما يعزز من جهودها الساعية إلى توفير مجتمعات سكنية مترابطة ومتنوعة ومستدامة للأسرة الإماراتية، تماشياً مع أهداف خطة أبوظبي في توفير المسكن الملائم، ومع تطلعات القطاع الاجتماعي في توفير مستوى معيشة لائق لكل مواطن في الإمارة».

وأشار إلى أن المشروع يطابق معايير دليل المجتمعات السكنية الصادر عن هيئة أبوظبي للإسكان بنسبة 99%، ويتكون المشروع من 410 مساكن للمواطنين، حيث تبلغ مساحة كل قسيمة 1080 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة المسكن 543 متراً مربعاً، وتتألف من خمس غرف، ومجلس للرجال، ومجلس للنساء، وصالة للطعام وغرفتين للمعيشة العائلية، ومطبخ، ومخزن، وغرفة لغسيل الملابس، وغرفة المساعدة، وسكن للسائق، وغيرها من المرافق.

وتوجه المحيربي بالشكر إلى شركة «مساندة» على تعاونها وجهودها الدؤوبة لإنجاز هذا المشروع بما يحقق أعلى مستويات الرضا عن خدمات الإسكان في الإمارة، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى مع شركائها من الجهات المختصة بالإمارة إلى تطبيق واستحداث خدمات جديدة ومتميزة عالمياً في مجال خدمة الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي، وبما يتماشى مع رؤية الهيئة في توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وتحقيقاً لرسالتها الرامية إلى تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين من خلال توفير برامج الإسكان المناسبة والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الإسكان.

حمدان بن زايد:

«القيادة تحرص على توفير كل سبل العيش الكريم، وتلبية متطلبات المواطنين في ما يخص المساكن والأراضي».

الحي الإماراتي

يحمل «الحي الإماراتي» أسلوباً فريداً يعزز مفهوم الترابط المجتمعي بكثافات سكانية منخفضة ومدروسة، ويقوم على توفير بيئات جاذبة وآمنة تضم مرافق مجتمعية متكاملة مثل المدارس والمراكز التجارية والمتنزهات والمساجد والمساحات المفتوحة الترفيهية وممرات المشاة والحدائق. ويحقق «الحي الإماراتي» التوازن بين النماذج المعاصرة والأنماط التقليدية، ويمنح الخصوصية المطلوبة في التصميم الداخلي والخارجي، ويوفر بيئة مجتمعية محفزة على الحركة والمشي ضمن مساحات مغطاة وأخرى مكشوفة.

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