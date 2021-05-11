الامارات | «صحة دبي» تفتتح مركزاً جديداً للقاح «كوفيد-19» بالطوار

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تفتتح مركزاً جديداً للقاح «كوفيد-19» بالطوار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مسؤول عمليات «كوفيد-19» في مراكز التطعيم التابعة لهيئة الصحة في دبي، صلاح البحري، بأن الهيئة افتتحت مركزاً جديداً للقاح «كوفيد-19»، أول من أمس، ليقدم لقاح «فايزر- بيونيتك»، لتضيف بذلك نحو 3000 موعد جديد يومياً للراغبين في الحصول على اللقاح.

وقال البحري لـ«الإمارات اليوم»، خلال جولة ميدانية للصحيفة داخل المركز، أمس، إن مركز الطوار لتقديم لقاح «كوفيد-19»، تم تخصيصه ليصبح ضمن المراكز المتخصصة في تقديم لقاح «فايزر بيونتك»، ليصبح بذلك ثالث أكبر المراكز المتخصصة في تقديم اللقاح بإمارة دبي، بطاقة استيعابية تبلغ 3000 متعامل يومياً.

وذكر أن الهيئة حرصت على تغطية كل المناطق الجغرافية في إمارة دبي بمراكز اللقاح، حتى يستطيع كل أفراد المجتمع المواطنين والمقيمين الحصول على اللقاح بسهولة، من أقرب مركز إليهم، الذي يمكن أن يحددوه من خلال منصات الحجز التابعة للهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة خصصت مجموعة من المراكز والعيادات توفر خيارات متعددة للفئة المستهدفة من اللقاح.

وأكد البحري أن عملية التطعيم تتم داخل المركز بسهولة وسلاسة، بحيث لا تتجاوز مدة مكوث المتعامل داخل المركز فترة تراوح بين 15 و20 دقيقة، متضمنة التسجيل وأخذ التطعيم والانتظار للملاحظة، لافتاً إلى أنه لم يتم رصد أية آثار جانبية للحاصلين على للقاح داخل المركز على الإطلاق.

وذكر أن المركز الجديد يتضمن 20 كاونتر تسجيل، و45 غرفة تطعيم، وكادراً طبياً وتمريضياً عالي الكفاءة، مؤكداً أن الهيئة تتبع أعلى المعايير العالمية في عملية التطعيم.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في تقديم لقاح «كوفيد-19»، لافتاً إلى أن من المقرر افتتاح مركز سالم في منطقة القرهود لتقديم لقاح «فايزر»، والذي يبدأ نشاطه بعد عيد الفطر، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 1500 متعامل يومياً، إضافة إلى مركز «أب تاون» للصحة المهنية، الذي سيفتتح قريباً. وأكدت هيئة الصحة في دبي أن حملة التطعيم ضد «كوفيد-19» مستمرة في تحقيق أهدافها وفق الخطة المعتمدة من خلال 32 مركزاً صحياً، ما بين مراكز تابعة للهيئة، وأخرى تابعة للقطاع الصحي الخاص، حيث تم توزيع تلك المراكز بأسلوب مدروس لتغطية جميع مناطق دبي، تسهيلاً على المستهدفين من التطعيم، وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، في إطار حرص الهيئة على تقديم أرقى نوعيات الخدمات التي تصب في تحقيق الرؤية الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

وذكرت أن خطة التطعيم تسير وفق مراحلها المعتمدة، وتشمل جميع المستهدفين، من مواطني دولة الإمارات، ومواطني دول مجلس التعاون، ممن يحملون هوية إماراتية، وحاملي إقامة دبي، وكبار السن (60 سنة فما فوق) من القاطنين في دبي، ويحملون إقامة إمارة أخرى.

التعافي السريع

أفادت هيئة الصحة في دبي، بأن حملات التطعيم الموسعة التي تنفذها الهيئة، تؤتي ثمارها ونتائجها المبشرة نحو التعافي السريع.

وأوضحت أنه إضافة إلى وجود 32 مركزاً مخصصاً للتطعيم منتشرة في أنحاء دبي، فإنها وفرت، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عيادتين متنقلتين لتطعيم العاملين في الجهات الحكومية والشركات الخاصة، كما وفرت خدمة التطعيم المنزلي لكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وكل من تحول ظروفه الصحية دون الوصول إلى مراكز التطعيم، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

• افتتاح مركز سالم في القرهود لتقديم لقاح «فايزر» بطاقة استيعابية 1500 متعامل يومياً.

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