الامارات | محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع قادة الدول الشقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتبادل التهاني بعيد الفطر مع قادة الدول الشقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك - خلال اتصالات هاتفية - مع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونقل سموه إلى القادة تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بهذه المناسبة .. معربا عن خالص تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية والسعادة .. داعيا الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة خيراً وسلاماً وأمناً لشعوبهم وبلدانهم وشعوب العالم أجمع.

من جانبهم أعرب قادة الدول الشقيقة عن أسمى آيات التهاني لسموهما بمناسبة عيد الفطر المبارك وأطيب الأمنيات .. سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن والرفعة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة وأن يمن على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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