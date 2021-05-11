الامارات | الدفاع المدني يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يؤكد جاهزيته لاستقبال عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت القيادة العامة للدفاع المدني جاهزيتها، وإداراتها الإقليمية ومراكزها ونقاطها المنتشرة على مستوى الدولة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد والتأهب خلال إجازة العيد.

وقال اللواء المرزوقي إن الدفاع المدني اعتمد حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية لاستقبال العيد تتمثل في توجيه كافة إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع نسبة الجاهزية من القوى البشرية والآليات والمعدات لتقديم أفضل الخدمات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذلك القيام بزيارات تفقدية لمراكز الدفاع المدني بالدولة للوقوف على مدى الجاهزية وسرعة الاستجابة للتعامل في حالات الطوارئ.

ودعا أفراد المجتمع إلى إتباع إجراءات السلامة والحماية في منازلهم والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة.

وناشد قائد عام الدفاع المدني أفراد المجتمع تسهيل وإفساح الطريق أمام مركبات وفرق الإطفاء والإنقاذ، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث أو الوقوف أمام فوهات الحريق ، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني في جميع المراكز بالدولة على استعداد تام للتعامل مع أي بلاغ يرد إليها على مدار الساعة على أرقام الطوارئ 999 أو997.

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