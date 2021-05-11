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الامارات | 471 مصلى وجامعا لصلاة عيد الفطر في الشارقة

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الشارقة -وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 471 مصلى وجامعا لصلاة عيد الفطر في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن تخصيص 471 مصلى وجامعا في إمارة الشارقة لصلاة عيد الفطر المبارك، منها 340 في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، و57 في المنطقة الوسطى، و74 في المنطقة الشرقية.

كما خصصت الدائرة عددا من المصليات والجوامع لغير الناطقين باللغة العربية، منها اللغة الأردية، والماليبارية، والتاميلية، والإنجليزية.

وأكدت الدائرة على ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وإحضار السجادة الخاصة، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، مع تأكيدها على استمرار إغلاق مصليات النساء والمرافق الخدمية الأخرى في مساجد الإمارة.

وتقام الصلاة عند الساعة /05:51 صباحا/ في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة /05:50 صباحا/ في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة /05:51 صباحا/ في منطقة المدام ومليحة، وفي المنطقة الشرقية عند الساعة /05:48 صباحا/.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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