الامارات | حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة عيد الفطر السعيد أعرب فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنيا من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالصحة والسلامة وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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