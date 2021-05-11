الامارات | شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب «التجمعات» خلال العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو إلى تجنب «التجمعات» خلال العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى تجنب «التجمعات» خلال العيد وضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، مشددة على خطورة التهاون في تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي، والمحافظة على المسافة الآمنة مع الأشخاص بما يعزز صحة وسلامة الجميع.

وأكدت على أهمية التقيد بقرار «منع وتقييد التجمعات» أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات العامة أو الخاصة أو التجمع بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة «العزب» في إمارة أبوظبي.

ودعت إلى تجنب العادات الاجتماعية التي تُشكل خطرًا على الصحة والسلامة خلال أيام عيد الفطر المبارك خصوصاً زيارة كبار المواطنين والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة في ظل انتشار فيروس «كورونا»، مناشدة العائلات تبادل تهاني العيد عن طريق الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي حرصا على سلامة الجميع.

وأكدت عدم التهاون في تطبيق الجزاءات والغرامات المترتبة على التجمعات واقامة الحفلات والتي تبلغ 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة و5000 درهم للمشاركين.

وكما دعت إلى التكاتف ومؤازرة جهود الجهات المختصة لمكافحة انتشار العدوى، والمسارعة بالإبلاغ عن أي تجمعات أو مخالفات للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، وسرعة التواصل مع (خدمة أمان) على الرقم المجاني 8002626 والرسائل النصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected] حفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news