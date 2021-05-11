الامارات | اغلاق منشأة مطعم "باندا باو باو" في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق منشأة مطعم "باندا باو باو" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم "باندا باو باو" بأبوظبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN -2843516)،
وجاء الإغلاق بسبب مخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
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