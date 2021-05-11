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الامارات | اغلاق منشأة مطعم "باندا باو باو" في أبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق منشأة مطعم "باندا باو باو" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم "باندا باو باو" بأبوظبي والتي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN -2843516)، 

وجاء الإغلاق بسبب مخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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