الامارات | اغلاق منشأة مطعم "باندا باو باو" في أبوظبي

وجاء الإغلاق بسبب مخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق منشأة مطعم "باندا باو باو" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية