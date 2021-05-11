الامارات | "الصحة" تحدد الفئات المستثناة من التطعيم ضد كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تحدد الفئات المستثناة من التطعيم ضد كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تواصل جهودها لتطعيم جميع الفئات المستهدفة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وحددت الفئات المستثناة من التطعيم وهي:

-المصاب النشط بفيروس كوفيد-19.

-السيدة الحامل.

-متلقي اللقاح خارج الدولة.

-المريض بأحد الأمراض التي قد تتعارض مع اللقاح حسب التقييم الطبي.

-المشارك في التجارب السريرية للقاح ضد كوفيد-19.

-المصاب السابق بفيروس كوفيد-19 بعد التقييم الطبي.

-لمن لديه حساسية شديدة من اللقاحات أو مكوناتها.

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