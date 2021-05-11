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الامارات | اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمصليات وجوامع الشارقة خلال صلاة عيد الفطر

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​الشارقة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية بمصليات وجوامع الشارقة خلال صلاة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة اتحاذ الإجراءات الاحترازية كافة خلال صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع إمارة الشارقة .

و من المقرر أن تقام الصلاة في المصليات والجوامع المعتمدة مع استمرار إغلاق المرافق الخدمية و أماكن الوضوء على أن تكون مدة الصلاة مع خطبة العيد /15دقيقة/ و تفتح الجوامع قبل الصلاة بـ/15دقيقة/ وتغلق مباشرة بعد الانتهاء من خطبة العيد.

و شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كافة المعمول بها و يمنع منعا باتا حضور الأفراد المقيمين مع أشخاص مصابين و يتلقون العلاج و الأشخاص المخالطين لمرضى كوفيد 19 والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة .. داعية إلى عدم ذهاب كبار السن ممن هم فوق 60 سنة و الأطفال أقل من 12 عاما إلى صلاة العيد حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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