«عجمان للتنمية الاجتماعية» توزع كسوة العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان(الاتحاد)

أطلقت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية مبادرة لتوزيع كسوة العيد على الأيتام والأسر المتعففة، بحضور منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية وممثلين من وزارة تنمية المجتمع.

وأكدت المطروشي حرص الجمعية على تعزيز دورها المجتمعي والعمل الإنساني ومسؤوليتها تجاه الأيتام والأسر المتعففة، وذلك بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، حيث تم توزيع كسوة عيد الفطر على 625 من الأسر المتعففة والأيتام، وذلك في إطار حملتها الإنسانية التي تطلقها سنوياً في شهر رمضان المبارك، بدعم سخي من أعضاء جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية وفريق «شغف» التابع للجمعية.