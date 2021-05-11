جمعيات إسلامية ومسيحية بمصر تخلد ذكرى حمدان بن راشد

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

نظم عدد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والمسيحية في مصر قافلة الوفاء، تخليداً لذكرى المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رجل الخير، الذي كانت له بصمات في كل بقعة من بقاع مصر، حيث أطلق حملة قلوب رحيمة التي استمرت خمس سنوات حتى وفاته، واستفاد منها عشرات الآلاف من الأسر المتعففة في كافة المحافظات. وجابت القافلة عدداً من المحافظات موزعة الهدايا على كل محتاج في أجواء هذا الشهر الفضيل ليبتهل الناس إلى الله تعالى أن يجزي الفقيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خير الجزاء وأن يحسن منزله.