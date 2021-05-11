محمد بن سعود يطلع على إنجازات مركز رأس الخيمة للإحصاء

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أمس، مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات.

وكان في استقبال سموه، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة نائب رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ونجوى نجيب يعقوب المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات. واطلع سمو ولي عهد رأس الخيمة، خلال الزيارة التي رافقه فيها الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، على سير العمل، وأبرز الإنجازات التي حققها المركز، بالإضافة إلى الخطط والمشاريع واستراتيجيات المركز للمرحلة القادم.

واستمع سموه لشرحٍ مفصل عن أهداف المركز من حيث تنظيم وبناء نظام إحصائي حديث ومتكامل لدعم السياسات التنموية ومتطلبات التصنيفات السيادية والتنافسية للإمارة، إلى جانب الدراسات الاقتصادية والأنظمة الإلكترونية المختلفة للارتقاء بتنافسية الإمارات العالمية وتطوير المنظومة الإحصائية.

وأثنى سمو ولي عهد رأس الخيمة على الجهود التي يقوم بها المركز، من خلال إعداد الدراسات وتطوير المنظومة الإحصائية في الإمارة، واعتماد أفضل التقنيات الحديثة في مجال البيانات والإحصاء والعمل المشترك مع الشركاء في الجهات المحلية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات العالمية لتعزيز مفهوم استشراف المستقبل للدولة وفق معايير تقارير التنافسية العالمية.

من جانبه، أشار الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي إلى أن زيارة سمو ولي عهد رأس الخيمة للمركز تأتي وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة من منطلق حرص سموهما على الارتقاء بالمنظمومة الإحصائية نحو الريادة والتميز والتنافسية.