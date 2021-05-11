بلحيف النعيمي: أمن واستدامة الغذاء أولوية استراتيجية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

زار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، سوق الشارقة الجديد للمواشي، ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء، وضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء الخارجية والداخلية، ورفع كفاءة خدمات الفحص والإفراج عن الإرساليات.

رافق معاليه خلال الزيارة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والتقى معاليه خلال الزيارة محمد بن عيسى المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في مؤسسة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس حامد الزرعوني المدير التنفيذي - إدارة الأصول، وعبدالله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي.

وشملت الزيارة تفقد مرافق السوق بما يضمه من محال لبيع المواشي الحية والدواجن، والحظائر المرفقة بها، بالإضافة إلى مركز الفحص والمختبرات الملحقة بالسوق.

وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: «إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء يمثل أولوية استراتيجية تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة عبر العديد من الجهود، وفي اتجاهات عدة بالتعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص». وأضاف: «تمثل استمرارية ومرونة سلاسل التوريد الخارجية والداخلية أهم أركان منظومة العمل التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء، وفي هذا الإطار تعمل الوزارة على تعزيز تنسيقها وتعاونها الدولي لزيادة عدد الأسواق التي يتم الاستيراد منها، كما تعمل في الوقت نفسه على رفع كفاءة مراكز الحجر الصحي والفحص والمختبرات في منافذ الدولة لضمان سرعة وكفاءة عمليات فحص الإرساليات الواردة». وأشاد معاليه بمستوى الخدمات والمرافق التي يضمها سوق الشارقة الجديد للمواشي، والتي تساهم بشكل كبير في ضمان أمن وسلامة الغذاء.

إلى ذلك، وصل عدد المسالخ المعتمدة، والتي تصدر اللحوم الحلال من الخارج للدولة 165 مسلخاً من 64 دولة حتى نهاية مارس 2021، وجارٍ التنسيق مع عدد من الدول المصدرة للثروة الحيوانية بهدف استيراد المواشي منها لزيادة عدد الأسواق.