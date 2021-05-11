العيد فرحة وتواصل والتزام

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كثفت الجهات والدوائر المختصة في الدولة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، عبر عدد من الخطط الاستباقية، والإجراءات الوقائية والضوابط الصحية، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في الإمارات، خاصة في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وفيما حددت الجهات الصحية مواعيد عملها خلال إجازة العيد، أعلنت البلديات قيامها بحملات تفتيشية للرقابة على الأسواق، للتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة الصحيّة، وأطلقت بعض الجهات المجتمعية، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية مبادرات متنوعة لإسعاد العديد من الأسر، حيث شملت تلك المبادرات: توزيع ملابس العيد، والمساهمة في حملات لجمع مبالغ معينة لرعاية الأيتام، ودعم أسر النزلاء في بعض المؤسسات العقابية.