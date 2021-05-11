مستشفيات الظفرة تعلن مواعيد العمل خلال عيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مواعيد العمل في كافة المراكز الصحية والعلاجية التابعة لها في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، خلال عيد الفطر المبارك، وذلك لتسهيل حصول المراجعين على الخدمات، وضمان الحصول على أعلى مستوى من الخدمات العلاجية خلال إجازة العيد. وتتضمن المواعيد الجديدة، التي تقرر تنفيذها، ابتداءً من اليوم الأول لعيد الفطر المبارك حتى انتهاء أيام العيد، على استمرار العمل في كافة أقسام الطوارئ داخل المستشفيات على مدى 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، وكذلك عيادة الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا في مستشفى مدينة زايد، بينما يتم تعديل مواعيد عيادة كوفيد- 19 في مستشفى مدينة زايد من العمل الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء، أما مراكز المسح والتطعيم من المركبات والمراكز الأخرى، فيكون العمل فيها من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساء، وهي نفس مواعيد العمل في عيادة الحمى في صناعية مدينة زايد، بينما تكون مواعيد العمل في مركز فك الساعات في صالة أفراح مدينة زايد من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء. كما قررت إدارة مستشفيات الظفرة وقف العمل في مراكز التطعيم في المجالس، وكذلك مركز التطعيم في صالة أفراح مدينة زايد خلال عيد الفطر المبارك.