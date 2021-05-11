شرطة رأس الخيمة تشارك في أسبوع المرور العربي

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، في الاحتفال بأسبوع المرور العربي، الذي تحتفل به الدول العربية الشقيقة هذا العام تحت شعار «الحوادث ليست بمصير.. بل إهمال وتقصير»، خلال الفترة من 4 ولغاية 10 من مايو الجاري. وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أن الاحتفال بأسبوع المرور العربي ينظم تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الثاني عشر لرؤساء أجهزة المرور بالدول العربية؛ بهدف إيجاد أفضل الحلول المرورية لضبط أمن الطرق، والحد من إصابات ووفيات الحوداث المرورية المهلكة.